港报社评：疫情恶化，从严防范--文汇报6月3日

韩国「新沙士」疫情持续扩大，除新增两例死亡个案外，确诊人数也急增至25人，更出现第三代感染者。「新沙士」疫情恶化，本港卫生当局在敦促韩方增加资讯透明度、防止病毒扩散的同时，还需呼吁港人暂停到 韩国及有关疫情严重国家出差旅游，尽可能减低感染和传播病毒的风险。

韩国的「新沙士」疫情不仅未得到控制，反而呈迅速蔓延之势。截至昨日，其确诊病例数字已位居世界第三，仅次于中东国家沙特阿拉伯和阿联酋，更首次出现经第二代感染者传染的第三代患者，显示病毒的传染性不容小觑。韩国疫情尚未受控，但出入境防疫松懈，导致染病国民将疫症不断向外扩散，香港和内地民众都受累。韩国当局却拒绝向香港特区政府提供可能是疫情源头的医院资料，在信息不透明之下，增加香港有效防疫的难度。

目前，应继续做好出入境检疫把关，加强对韩国入境人士的健康检查及信息追踪，降低输入性病例对香港造成的威胁，同时应暂停与韩国医疗界的高风险交流活动，降低参与医护人员的受感染机会。本港营办韩国、中东团的旅行社，近期也不应安排旅客骑骆驼或直接接触骆驼等活动，劝止游客到当地农场、农庄或市场，接触有潜在病毒威胁的动物。

面对「新沙士」挑战，单凭政府及公共医疗系统显然不足够，全体市民都应该提高警觉，加入到全城抗疫的行动中。「新沙士」病毒容易攻陷年老体弱者及免疫系统有缺陷的长期病患，此类人士特别需要提高防范。市民要保持良好个人卫生，在人多地方戴口罩，有病及时就医，避免前往疫症高危地区活动。任何一名市民不小心中招，都可能对社区带来不可低估的威胁。大家合力守稳抵御疫症防线，就是最有效地保障个人的生命安全及社会福祉。

韩国可能因未受过大规模疫情的冲击，警觉性不足，未能有效控制疫情，应引以为戒。香港历经沙士、禽流感的考验，特区政府和市民对防疫不敢麻痹，希望在对抗「新沙士」一役同样能战胜疫症。

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