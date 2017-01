港报社评：跨境反贪一箭三雕，山姆大叔无死错人--信报6月3日

不退不退还须退,掌管国际足协长达十七年的白礼达,终于在来自四方八面的压力下辞掉主席职位。自国际足协爆出贪腐丑闻以来,我们先后论及事件对中国足运的启示,以及国际足协正本清源厉行改革的必要性。然而,行贿者以身试法,视公义如无物;受贿人以权谋私,肆意践踏大众对公职人员的信任,种种劣行,归根结柢离不开两个字:钱与权。

涉贪者若罪证确凿,接受法律制裁天经地义;打贪者采取轰天动地的行动,捉贼拿赃背后是否就没有维护公义以外的诱因?国际足协丑闻值得探讨之处甚多,不从经济角度多添一笔,这个话题总觉有欠完整。

众所周知,这次出手打虎的是山姆大叔。美国在一九九四年主办过世界盃,近年参与英式足球运动的国民尤其青少年似有增加趋势,但作为一种观赏性运动(spectator sport),英式足球从未打进主流,跟篮球、棒球、美式足球以至冰上曲棍球始终无法分庭抗礼。

美国动用本国执法资源,介入调查国民普遍不感兴趣的足球界世纪巨贪,目的仅仅是「干预」国际足协事务,还是有从美国利益出发更合理的解释?

丑闻爆出后,对美国跨境打虎看不过眼者颇不乏人,那倒非因为他们同情烂透了顶的国际足协,此辈不以为然的,是意大利公司在智利贿赂洪都拉斯人,何以必须根据山姆大叔的司法制度,把「牛鬼蛇神」一网打尽?显而易见,这个问题已超越美国当局针对国际足协的行动,其潜台词乃美国又在搞霸权主义,横行无忌。

国际足协藏污纳垢非自今日始,美国提出的连串指控,发生时间跨越二十余年,没有世界警察「多管闲事」,欧洲足协酝酿杯葛世界盃促使白礼达下台云云,想必无从说起。事件发展下去对球迷孰弊孰利,此刻言之尚早,惟若非美国出其不意拉人封艇,欧洲足协借势发难,要迫使腐败了一整个世代的国际足协彻底改革,谈何容易?从这点着眼,美国的霸道虽令不少人侧目,但恶人自有恶人磨,认为山姆大叔所作所为大快人心者,或许更多。

美国出手肃贪,除了向世界证明普天之下没有她打不垮的老虎外,还有什么「实益」?我们认为,答案可在司法部起诉书内「美国金融系统的中心角色」(The Centrality of the U.S. Financial System)一节中找到。

简而言之,没有银行的协助,国际足协涉案人士的贿款不可能在不同户口之间清洗转移,而跨国银行所有涉及美元的交易,理论上都要通过美国金融系统进行。司法部已明确表示,正调查金融机构是否在知悉资金来龙去脉的情况下为涉案者处理贿款。换句话说,调查若得出肯定的结果,银行便成为帮凶。

据报道,司法机关的调查对象包括摩根大通、花旗、富国等美资金融巨企,而滙控、渣打、巴克莱等英资大行,则在协助大不列颠监管当局进行调查。金融海啸发生后,银行在公众心目中形象破产名誉扫地,英美当局拿金融机构开刀,相信较「干预世界足球事务」赢得更多掌声。

参考银行过去为操控利率、按揭产品违规销售、替贩毒集团清洗黑钱等劣行支付的天文数字赔偿及和解费,业界协助国际足协舞弊分子转移贿款若铁证如山,巨额「不义之财」大有可能以罚款形式拨归英美库房。

即使当局手下容情从轻发落,司法机关向银行发出动真格的强烈讯息,以银行数口之精,日后处理同类个案必会打醒十二分精神,反过来成为金融系统防贪反腐的第一道屏障。

美国跨境打虎,足球管治、贪腐分子、金融机构一箭三雕,山姆大叔岂会「死错人」?

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘