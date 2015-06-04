《香港报摘》--其他报纸重要消息6月4日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
* 明报：
--荷里活电影特效提供商数字王国 昨日股价急挫，集团管理层昨日解释，称不评论股东状况，惟相信股价下跌，是由于有投资者趁高获利沽货所致。
* 苹果日报：
--瑞银昨日发表报告，指近日从地产经纪方面获悉，向来用作利丰 总部之用的长沙湾利丰大厦，近日有楼层出租，情况＂罕见＂。利丰接受查询时指，利丰大厦是由来自多家公司的租户占有，因此大厦的租务安排不反映利丰对办公空间的需求。
* 东方日报：
--市场消息透露，内地食用菌产品供应商中国绿宝将于下周一起公开招股，月中挂牌，集资约1亿美元。
* 星岛日报：
--中国城轨 行政总裁曹玮表示，公司将收购更多北京线路经营权，看好北京未来铁路经营收入。他指有意仿效港铁 成功例子，除票务收入外，更会拓展旗下铁路的广告及物业租赁业务。
* 大公报：
--阿里巴巴 拟入股第一财经传媒集团，双方计划于今天上午在上海签署战略协议，并同时会公布合作细节，初步作价涉及超过10亿元人民币，具体金额及合作模式尚待确定。（完）
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路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。