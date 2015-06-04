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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息6月4日

* 明报：

--荷里活电影特效提供商数字王国 昨日股价急挫，集团管理层昨日解释，称不评论股东状况，惟相信股价下跌，是由于有投资者趁高获利沽货所致。

* 苹果日报：

--瑞银昨日发表报告，指近日从地产经纪方面获悉，向来用作利丰 总部之用的长沙湾利丰大厦，近日有楼层出租，情况＂罕见＂。利丰接受查询时指，利丰大厦是由来自多家公司的租户占有，因此大厦的租务安排不反映利丰对办公空间的需求。

* 东方日报：

--市场消息透露，内地食用菌产品供应商中国绿宝将于下周一起公开招股，月中挂牌，集资约1亿美元。

* 星岛日报：

--中国城轨 行政总裁曹玮表示，公司将收购更多北京线路经营权，看好北京未来铁路经营收入。他指有意仿效港铁 成功例子，除票务收入外，更会拓展旗下铁路的广告及物业租赁业务。

* 大公报：

--阿里巴巴 拟入股第一财经传媒集团，双方计划于今天上午在上海签署战略协议，并同时会公布合作细节，初步作价涉及超过10亿元人民币，具体金额及合作模式尚待确定。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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