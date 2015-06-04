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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:11 BJT

《香港报摘》--经济日报6月4日

* 要闻版头条：

--全球最大新兴市场基金--领航（Vanguard）新兴市场股票指数基金宣布，今年第四季起以5.6%比重投资A股。约1,141只A股将纳入其中。以领航新兴市场股票指数基金现规模690亿美元计，涉及资金约300亿港元。

* 其他：

--新地 天铸昨日上载售楼书至项目网站，推售步伐已转入直路。据悉，发展商有意主力攻换楼客源，项目共256个单位，将于下周开价。

--再有暴升股急泻，数字王国 股价近三个月大升14倍之后，昨日一度急挫六成。市场昨广泛流传，公司＂隐形大股东＂车峰周二于内地被捕。三名消息人士表示，车峰昨天于北京被监管机构人员带走。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)

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