《香港报摘》--经济日报6月4日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
* 要闻版头条：
--全球最大新兴市场基金--领航（Vanguard）新兴市场股票指数基金宣布，今年第四季起以5.6%比重投资A股。约1,141只A股将纳入其中。以领航新兴市场股票指数基金现规模690亿美元计，涉及资金约300亿港元。
* 其他：
--新地 天铸昨日上载售楼书至项目网站，推售步伐已转入直路。据悉，发展商有意主力攻换楼客源，项目共256个单位，将于下周开价。
--再有暴升股急泻，数字王国 股价近三个月大升14倍之后，昨日一度急挫六成。市场昨广泛流传，公司＂隐形大股东＂车峰周二于内地被捕。三名消息人士表示，车峰昨天于北京被监管机构人员带走。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。