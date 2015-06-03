港报社评：南韩抗新沙士不力，港须严把关--经济日报6月3日

南韩新沙士疫情扩散，更恐连累香港。此事件暴露南韩疾病管控错漏百出，与其文明形象极不相称，更有违国际责任。既然南韩反应迟缓，本港防疫更要宁严勿宽，防沙士梦魇再现。

南韩的中东呼吸道综合症（MERS，俗称新沙士）疫情急爆，至今已有两人死亡，至少25人受感染，其中两人更是第三代感染者，反映疫情持续扩散。一名曾路经本港往内地的南韩新沙士患者，病情则恶化，港人深忧他曾在香港「播毒」，令疫情波及香港。

此不禁勾起不少港人伤痛回忆，皆因今次南韩新沙士疫情，与2003年肆虐本港的沙士，有诸多雷同之处，除疫症皆来自外地，更有两方面相似。

其一，源头抗疫迟缓。南韩首名新沙士病人在上月17日发病入院后，当地疾控部门曾拒为他作新沙士病毒检测，其间更未作隔离，结果白白浪费36小时才确诊，令病毒有机可乘迅速扩散，俨如2002年底广东开始爆发不明肺炎，内地防疫部门却轻忽疫情、终令疫潮大爆的翻版。

其二，拒分享资讯。南韩出现多名新沙士疑似个案后，防疫部门既一度没通报当地出入境部门，令受感染患者竟可擅自搭机来港；且港府要求南韩方面提供肇事医院等基本资讯时，却不得要领。此令外间质疑，南韩是否图家丑不出外扬，抑或官僚作风积习难改，惟这都如当年内地瞒报沙士，窒碍邻近地区抗疫，在国际上未尽应负责任。

事实上，南韩近年积极提升国家软实力，透过输出文化与科技产品等，以建立文明大国形象。惟国家软实力不止如此，更须对内做好医疗衞生工作，对外则要善尽国家责任，顾及邻近地区利益。

新沙士不但暴露南韩医疗体系千疮百孔，与其文明形象有极大落差，更缺乏负责任国家应有的担当。就连南韩总统朴槿惠前天亦狠批衞生部门抗疫不力。南韩处理今次新沙士疫潮，对内对外皆不合格。

新沙士在港爆发的风险虽仍不高，但沙士梦魇前车可监，香港实承担不起再有万一。尤其南韩当局反应迟缓，香港防治新沙士更应宁严勿宽。

相比沙士时，中港之间的海、陆、空人流、物流四通八达，令防疫倍添困难，现香港要防遭南韩新沙士池鱼之殃，关键是把好机场一关，如针对来自南韩的旅客，作更严格的体温检测以至疾病申报，必要时更应提升对南韩的外游警示。香港必须从严防控新沙士，以免重蹈2003年沙士疫情覆辙。

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