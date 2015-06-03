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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 10:00 BJT

《香港重要政经日程》--6月3日-6月5日

================== 今日重要政经消息=================

6月3日（周三）

-- 长江实业地产 首日挂牌。

-- 公布5月份汇丰采购经理指数(PMI)。

--10:00 苏创燃气 在中国举行股东周年大会。

--10:30 昆仑能源 股东周年大会。

--11:00 联邦制药 股东周年大会。

--11:30 富豪酒店 股东周年大会。

--12:15 百利保 股东周年大会。

--12:45 世纪城市 股东周年大会。

--14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。

--15:00 华润置地 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月4日（周四）

--10:00 彩生活 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中石化冠德 股东周年大会。

*6月5日（周五）

-- 公布5月外汇储备资产数字。

--10:00 绿地香港 股东周年大会。

--10:30 保利协鑫 股东周年大会。

--11:00 阿里影业 股东周年大会。

--11:00 李宁 股东周年大会。

--11:30 蒙牛乳业 股东周年大会。

--13:00 天业节水 在中国举行股东特别大会。

--15:00 现代牧业 股东周年大会。

--15:00 合景泰富 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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