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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 10:27 BJT

台湾债市：五年券盘初殖利率上扬，跟随美债走高

路透台北6月3日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周三上扬。交易员指出，主要是反应美债利率上弹，但空方态度相对谨慎，殖利率弹升幅度不及美债大。

票券公司交易员说，美债殖利率虽弹高，但台债受限于筹码集中，反弹力道没有美债强，且空方不敢贸然躁进，殖利率仅呈微幅上升。

〞今天只是反应美债上来，但除非美债走空，否则台债殖利率不会弹太多，而且空方态度已开始谨慎，气焰没有那么嚣张。〞公股银行交易员说。

在10年券104/5 方面，交易员说，待周四在第二期增额券开始发行前交易后才会吸引市场目光。

五年券今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：1.0%-1.03%--美国债市：公债收益率触及两周高位，和欧债收益率走势一致 --《焦点》全球经济问题或使美联储推迟升息--理事布雷纳德 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)

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