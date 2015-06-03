台湾债市：五年券盘初殖利率上扬，跟随美债走高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月3日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周三上扬。交易员指出，主要是反应美债利率上弹，但空方态度相对谨慎，殖利率弹升幅度不及美债大。
票券公司交易员说，美债殖利率虽弹高，但台债受限于筹码集中，反弹力道没有美债强，且空方不敢贸然躁进，殖利率仅呈微幅上升。
〞今天只是反应美债上来，但除非美债走空，否则台债殖利率不会弹太多，而且空方态度已开始谨慎，气焰没有那么嚣张。〞公股银行交易员说。
在10年券104/5 方面，交易员说，待周四在第二期增额券开始发行前交易后才会吸引市场目光。
五年券今日预估主要交投区间：
* 五年券104/9 ：1.0%-1.03%--美国债市：公债收益率触及两周高位，和欧债收益率走势一致 --《焦点》全球经济问题或使美联储推迟升息--理事布雷纳德 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。