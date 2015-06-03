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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 10:24 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外主要亚币下跌，美元在亚洲市场再遭抛售

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    * 美元兑日圆以外亚洲货币下跌，澳元和欧元重启涨势
    * 之前澳洲公布GDP数据好于预期
    * 欧元兑美元在周二涨2%后不会回落，投资者被迫削减空仓
    * 美元兑韩元跌至1105，日圆兑韩元在8.91区域低点，8.90近在咫尺
    * 美元兑坡元稍早回到1.35(目前的阻力位)上方的走势逆转，最新报
1.3465
    * 美元兑马币跌至3.6715，昨日高见3.7070
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 王丽鑫)

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