《汇市简讯》美元兑日圆外主要亚币下跌，美元在亚洲市场再遭抛售

0148GMT * 美元兑日圆以外亚洲货币下跌，澳元和欧元重启涨势 * 之前澳洲公布GDP数据好于预期 * 欧元兑美元在周二涨2%后不会回落，投资者被迫削减空仓 * 美元兑韩元跌至1105，日圆兑韩元在8.91区域低点，8.90近在咫尺 * 美元兑坡元稍早回到1.35(目前的阻力位)上方的走势逆转，最新报 1.3465 * 美元兑马币跌至3.6715，昨日高见3.7070 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王丽鑫)