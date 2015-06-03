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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 10:39 BJT

台湾汇市：台币盘初随亚币全面回升，外商银汇入

路透台北6月3日 - 台币兑美元 周三走升，随着亚币趋强。汇银人士表示，韩元大幅回升，外商银抛汇，令台币挥别先前疲态转而走升。

只不过，他们表示，今日外商银抛汇之外，出口商的抛汇量并不大，主要还是不满意价格。至于进口商则有买汇需求，密集在30.800附近挂出美元买单。

〞之前出口商月底卖了一些美元，昨天没有卖到的今天还没什么动。〞一位大型商银交易人士说。

早盘实质交易区间落在30.785-30.824；上日交易区间在30.873-30.935。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价较上日差异不大；一个月美元/台币远汇 暂报30.750/30.760，上日收在30.755。

本地时间1017，韩元 盘初交易在1,104.6，上日收在1,112.4。

美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.750-30.830

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--《全球汇市》美元全线下滑，欧元上扬引发轧空操作 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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