台湾汇市：台币盘初随亚币全面回升，外商银汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月3日 - 台币兑美元 周三走升，随着亚币趋强。汇银人士表示，韩元大幅回升，外商银抛汇，令台币挥别先前疲态转而走升。
只不过，他们表示，今日外商银抛汇之外，出口商的抛汇量并不大，主要还是不满意价格。至于进口商则有买汇需求，密集在30.800附近挂出美元买单。
〞之前出口商月底卖了一些美元，昨天没有卖到的今天还没什么动。〞一位大型商银交易人士说。
早盘实质交易区间落在30.785-30.824；上日交易区间在30.873-30.935。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价较上日差异不大；一个月美元/台币远汇 暂报30.750/30.760，上日收在30.755。
本地时间1017，韩元 盘初交易在1,104.6，上日收在1,112.4。
美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.750-30.830
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--《全球汇市》美元全线下滑，欧元上扬引发轧空操作 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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