更正-日本股市：日经指数盘中回落，近期涨势后浮现获利了结

(更正：因英文原文有误，内文第一段应为..市场创下“近30年来”最长连涨期...，非“30多年来”)

路透东京6月3日 - 日本股市周三盘中下滑，因为在市场创下近30年来最长连涨期后，投资者锁定获利；对利率敏感的类股跌幅最大，因全球公债收益率(殖利率)普遍上扬。

日经指数 下跌0.5%至20,449.20点。截至周一，该指数连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。

“持续长时间的升势耗尽动能。市场将进行修正，这点并不意外，”瑞士信贷股票部门主管Stefan Worrall称。

“在日本企业获利前景方面，人们依然信心满满。日圆处于长期贬值趋势，可能在未来几个月内创新低。这对市场也是利好。”

日本及全球公债收益率上升打击了对利率敏感的股票，如房地产类股和电力类股。

投资者在全球市场重大事件之前了结获利，其中包括当前的希腊与债权人救助计划谈判、周三的欧洲央行政策会议，以及定于周五出炉的美国非农就业数据。

但很多市场参与者认为，日本股市可能会得到很好支撑，因寄望日本企业将通过股票回购和提高派息等方式提高股东回报。

日圆走贬料也会提升出口商获利。