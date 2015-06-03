中国货币市场：IPO进行时隔夜需求升温但资金仍宽，质押信用债拆借稍不易

路透上海6月3日 - 中国银行间市场周三主要回购利率稳中小涨，但整体供给仍充裕。交易员表示，IPO进行时隔夜品种需求仍在升温，但资金整体不改宽松局面，惟质押信用债机构拆借较为不易。

交易员并指出，IPO申购期间资金面亦表现相对平稳，料度过IPO之后，流动性仍将持续宽松，资金价格有望持续保持低位。

“(押)信用的貌似有点紧，利率的还好；整体都还可以，大行都出的，就是没有那么松。”上海一银行交易员称，从现在市场看，资金没有紧张，应该度过IPO之后资金问题不大。

本周二和周三包括中国核电在内的23只新股网上申购，其中今日申购的中国核电筹资额达131.9亿元人民币，创近四年A股最大IPO(首次公开发行)。

长期资金价格方面，三个月及六个月Shibor 继续微幅反弹，一年期Shibor跌幅继续放缓，不足1个基点。

中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元。当前该工具利率3.10%。

对此，上述上海交易员表示，央行公布的数据虽然都是过去式了，但是至少表明未来长期资金价格仍旧不大可能大幅反弹，所以资金预期继续向好。

此外，央行上日公布的大额存单管理办法的消息，对货币市场暂时影响甚微。上海另一银行交易员表示，毕竟还没有正式开始发行，而且主要涉及存款结构的调整，对资金总量影响应该不大；不过亦不排除未来抬升银行资金成本的可能性。

央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0181 1.0138 +0.43

七天 2.0533 2.0199 +3.34

14天 2.5989 2.5247 +7.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0500 0.2100 +384.00

七天 2.2900 1.6200 +67.00

14天 2.4800 1.7000 +78.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2100 1.1200 +9.00

七天 2.2200 2.2500 -3.00

14天 2.9000 2.6200 +28.00

Shibor

其中:隔夜 1.0390 1.0340 +0.50

七天 2.0570 1.9770 +8.00

三个月 2.8710 2.8620 +0.90