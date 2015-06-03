中企海外债券：招商局置地拟发行本金额2.9亿美元可换股债券

路透香港6月3日 - 招商局置地 周三宣布，拟发行五年期本金额2.9亿美元的可换股债券，初步转换价为每股2.9875港元，较公司停牌前最后报价溢价25%。

招商局置地为招商地产 下属企业，公司的声明称，可换股债券附年利率0.5%，每半年付息一次。所筹资金将用作一般公司用途。

倘债券获悉数转换为股份，则公司须发行约7.53亿股新股，相当于经扩大后已发行股本13.31%。

招商局置地股份周二停牌，今天恢复交易，早盘中段股价持平于2.39港元。（完）

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