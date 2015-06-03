中企海外债券：招商局置地拟发行本金额2.9亿美元可换股债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月3日 - 招商局置地 周三宣布，拟发行五年期本金额2.9亿美元的可换股债券，初步转换价为每股2.9875港元，较公司停牌前最后报价溢价25%。
招商局置地为招商地产 下属企业，公司的声明称，可换股债券附年利率0.5%，每半年付息一次。所筹资金将用作一般公司用途。
倘债券获悉数转换为股份，则公司须发行约7.53亿股新股，相当于经扩大后已发行股本13.31%。
招商局置地股份周二停牌，今天恢复交易，早盘中段股价持平于2.39港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。