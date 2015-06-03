澳新汇市：澳元走高，强劲的GDP数据抑制降息传闻

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元兑日圆 和英镑续涨，甚至兑欧元也上涨。欧元兑澳元 跌至1.4320澳元，周二时创下两个月高位1.4440。
“由于澳洲央行看来将按兵不动一阵子，澳元升至0.78美元上方很合理，”澳洲国民银行全球外汇策略共同主管Ray Attrill表示。
Attrill警告称澳元可能轻易回落至0.77美元，也可能触及0.80美元，这要取决于希腊债务危机的结果及周五的美国就业报告。目前澳元阻力位在约0.7830，支撑位则在0.7735附近。
新西兰元兑美元 守在0.7180附近，周一曾触及近五年低位。
在澳洲公布GDP数据后，澳元兑新西兰元 弹升至三周高位1.0885新西兰元。
“5月底的下行修正走势可能已结束，这意味着该交叉汇率在未来几天应该会升至1.0895新西兰元上方，”澳洲西太平洋银行资深策略师Imre Speizer表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 王丽鑫/杜明霞)
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