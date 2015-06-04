重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/08/2015 13和26周期国库券 06/04/2015 06/11/2015 06/09/2015 三年期公债 06/04/2015 06/15/2015 06/09/2015 四周期国库券 06/08/2015 06/11/2015 06/10/2015 10年期公债 06/04/2015 06/15/2015 06/11/2015 30年期公债 06/04/2015 06/15/2015 06/15/2015 13和26周期国库券 06/11/2015 06/18/2015 06/16/2015 四周期国库券 06/15/2015 06/18/2015 06/18/2015 30年期TIPS 06/11/2015 06/30/2015 06/22/2015 13和26周期国库券 06/18/2015 06/25/2015 06/23/2015 52周期国库券 06/18/2015 06/25/2015 06/23/2015 两年期公债 06/18/2015 06/30/2015 06/23/2015 四周期国库券 06/22/2015 06/25/2015 06/24/2015 两年期浮动利率债券 06/18/2015 06/26/2015 06/24/2015 五年期公债 06/18/2015 06/30/2015 06/25/2015 七年期公债 06/18/2015 06/30/2015 06/29/2015 13和26周期国库券 06/25/2015 07/02/2015 06/30/2015 四周期国库券 06/29/2015 07/02/2015 07/06/2015 13和26周期国库券 07/02/2015 07/09/2015 07/07/2015 三年期公债 07/02/2015 07/15/2015 07/07/2015 四周期国库券 07/06/2015 07/09/2015 07/08/2015 10年期公债 07/02/2015 07/15/2015 07/09/2015 30年期公债 07/02/2015 07/15/2015 07/13/2015 13和26周期国库券 07/09/2015 07/16/2015 07/14/2015 四周期国库券 07/13/2015 07/16/2015 07/20/2015 13和26周期国库券 07/16/2015 07/23/2015 07/21/2015 52周期国库券 07/16/2015 07/23/2015 07/21/2015 四周期国库券 07/20/2015 07/23/2015 07/23/2015 10年期TIPS 07/16/2015 07/31/2015 07/27/2015 13和26周期国库券 07/23/2015 07/30/2015 07/28/2015 两年期公债 07/23/2015 07/31/2015 07/28/2015 四周期国库券 07/27/2015 07/30/2015 07/29/2015 两年期浮动利率债券 07/23/2015 07/31/2015 07/29/2015 五年期公债 07/23/2015 07/31/2015 07/30/2015 七年期公债 07/23/2015 07/31/2015 08/03/2015 13和26周期国库券 07/30/2015 08/06/2015 08/04/2015 四周期国库券 08/03/2015 08/06/2015 08/10/2015 13和26周期国库券 08/06/2015 08/13/2015 08/11/2015 四周期国库券 08/10/2015 08/13/2015 08/11/2015 三年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/12/2015 10年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/13/2015 30年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/17/2015 13和26周期国库券 08/13/2015 08/20/2015 08/18/2015 四周期国库券 08/17/2015 08/20/2015 08/18/2015 52周期国库券 08/13/2015 08/20/2015 08/20/2015 五年期TIPS 08/13/2015 08/31/2015 08/24/2015 13和26周期国库券 08/20/2015 08/27/2015 08/25/2015 两年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/25/2015 四周期国库券 08/24/2015 08/27/2015 08/26/2015 两年期浮息公债 08/20/2015 08/28/2015 08/26/2015 五年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/27/2015 七年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/31/2015 13和26周期国库券 08/27/2015 09/03/2015 09/01/2015 四周期国库券 08/31/2015 09/03/2015 09/08/2015 13和26周期国库券 09/03/2015 09/10/2015 09/08/2015 三年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/09/2015 10年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/09/2015 四周期国库券 09/08/2015 09/10/2015 09/10/2015 30年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/14/2015 13周和26周国库券 09/10/2015 09/17/2015 09/15/2015 52周国库券 09/10/2015 09/17/2015 09/15/2015 四周期国库券 09/14/2015 09/17/2015 09/17/2015 10年期TIPS 09/10/2015 09/30/2015 09/21/2015 13周和26周国库券 09/17/2015 09/24/2015 09/22/2015 四周期国库券 09/21/2015 09/24/2015 09/22/2015 两年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/23/2015 两年期浮息公债 09/17/2015 09/25/2015 09/23/2015 五年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/24/2015 七年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/28/2015 13周和26周国库券 09/24/2015 10/01/2015 09/29/2015 四周期国库券 09/28/2015 10/01/2015 10/05/2015 13周和26周国库券 10/01/2015 10/08/2015 10/06/2015 三年期公债 10/01/2015 10/15/2015 10/07/2015 10年期公债 10/01/2015 10/15/2015 注：TIPS为通膨保值债券。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 王兴亚)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo