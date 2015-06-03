更新版 1-日本央行：白井早由里提醒通胀面临的风险，但认为暂不必宽松政策

但她表示，通胀预期疲弱令人失望，阻碍了物价像央行预期那样加速上升；并称若通胀依然低迷，企业可能继续推迟提价。

“如果实际通胀和央行物价目标继续背离，那么公众和市场可能开始认为难以实现目标，”她说。

“这样一来，中长期通胀预期要想进一步稳步上涨，可能变得更难。”

白井早由里等几位审议委员认为，央行要实现2%的通胀率目标所需时间要比央行普遍预期更长。