更新版 1-日本央行：白井早由里提醒通胀面临的风险，但认为暂不必宽松政策

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
但她表示，通胀预期疲弱令人失望，阻碍了物价像央行预期那样加速上升；并称若通胀依然低迷，企业可能继续推迟提价。
“如果实际通胀和央行物价目标继续背离，那么公众和市场可能开始认为难以实现目标，”她说。
“这样一来，中长期通胀预期要想进一步稳步上涨，可能变得更难。”
白井早由里等几位审议委员认为，央行要实现2%的通胀率目标所需时间要比央行普遍预期更长。
白井早由里4月时曾提议，将达成目标的时间定为“2016财年前后”，这样日本央行实现物价目标的时间就可以延至2017年初。这一提议被委员会否决。(完) (编译 李春喜/刘秀红/李爽 审校 高琦/戴素萍/张若琪)
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