主要国家经济指标预测--6月4日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月三日(三) 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 外国投资日本股票(亿日圆) -- 6月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.4% +0.3% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差22.5 逆差13.22 商品/服务进口(较前月) -- -2.0% 商品/服务出口(较前月) -- -2.0% 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.40% 1100 英国央行利率决定 6月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月30日当周 27.9 28.2 四周均值(万人) -- 27.150 续请失业金人数(万人) 5月23日当周 220.8 222.2 1230 美国劳工成本 第一季修正值 +5.9% +5.0% 非农生产率环比年率 -2.9% -1.9% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.7 经季节调整的PMI 55.5 58.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,501 6月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 47 6月4-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.3% +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) +8.5% +8.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.1% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +4.6% +4.7% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 52.5 52.7 0750 法国Markit服务业PMI 5月 52.8 51.6 综合PMI 52.0 -- 0755 德国Markit服务业PMI 5月终值 53.0 52.9 综合PMI 52.6 -- 0800 意大利失业率 4月 12.4% 12.8% 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 53.8 53.3 综合PMI 53.6 53.4 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 56.5 59.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.0% 0900 欧元区失业率 4月 11.1% 11.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 369.5 -- 再融资指数 1,360.3 -- 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 6月 0.05% -- (存款利率) 负0.20% -- 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 5月 20.1 20.0 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差408.8 逆差440 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差29.7 逆差21 出口(亿加元) 419.1 -- 进口(亿加元) 448.9 -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月终值 56.0 -- 服务业PMI 56.2 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 5月 55.7 57.0 企业活动指数 59.5 60.5 就业指数 55.3 -- 新订单指数 57.9 -- 价格指数 55.9 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.8% -- (较上年同期) +2.5% -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。