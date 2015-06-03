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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--6月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值

    6月三日(三)
    2330 澳洲AIG服务业指数                             5月                   -- 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周                   --
           外国投资日本股票(亿日圆)                                          -- 
            
    6月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          4月      +0.4%      +0.3%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 4月   逆差22.5  逆差13.22
             商品/服务进口(较前月)                                --       -2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --       -2.0%
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第一季        --     10.40%
    1100 英国央行利率决定                              6月       0.5%       0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月30日当周       27.9      28.2
                         四周均值(万人)                            --     27.150  
                   续请失业金人数(万人)         5月23日当周      220.8     222.2    
    1230 美国劳工成本                          第一季修正值      +5.9%     +5.0%
              非农生产率环比年率                                 -2.9%     -1.9%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 5月         --       55.7
                   经季节调整的PMI                                55.5      58.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          5月         --     12,501
    
    6月4-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             5月        --          47
     
    6月4-8日 
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月       +0.3%     +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                 +8.5%     +8.5% 
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    现值    预估值   
    6月3日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季      +0.9%      +0.7% 
                          (较上年同期)                          +2.3%      +2.1%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月      +0.3%      +0.3% 
                           (较上年同期)                         +4.6%      +4.7%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   5月       52.5       52.7 
    0750 法国Markit服务业PMI                           5月       52.8       51.6       
                   综合PMI                                       52.0        --      
    0755 德国Markit服务业PMI                         5月终值     53.0       52.9 
                   综合PMI                                       52.6        -- 
    0800 意大利失业率                                  4月      12.4%      12.8% 
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       5月终值     53.8       53.3      
                     综合PMI                                     53.6       53.4 
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      5月       56.5       59.2 
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        4月      +0.7%      +0.7% 
                   (较上年同期)                                 +2.2%      +2.0% 
    0900 欧元区失业率                                  4月      11.1%      11.2%    
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周      369.5        --   
             再融资指数                                       1,360.3        -- 
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                  6月      0.05%        --      
                         (存款利率)                           负0.20%        --    
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 5月       20.1       20.0    
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      4月  逆差408.8    逆差440  
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        4月   逆差29.7     逆差21 
               出口(亿加元)                                     419.1        --     
               进口(亿加元)                                     448.9        --    
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           5月终值     56.0        --   
                    服务业PMI                                    56.2        --  
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              5月       55.7       57.0      
                             企业活动指数                        59.5       60.5     
                                 就业指数                        55.3        --       
                               新订单指数                        57.9        --       
                                 价格指数                        55.9        --   
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值      +0.8%        -- 
                              (较上年同期)                      +2.5%        -- 
(完)

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