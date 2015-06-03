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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 12:13 BJT

韩国金融市场：韩元上涨料终止六日连跌走势，股市小升

KTB Investment & Securities分析师Kim Yoon-seo称，股票涨势部分抵消了周二受中东呼吸综合征(MERS)拖累的失地，还表示，受MERS影响，周二一些股票跌至基本水准以下。

受旅游担忧拖累的个股包括韩亚航空 和大韩航空(Korean Air) ，两只股票周三早盘分别上涨1.2%和0.4%。

周二大跌8.9%的Hanatour Service 今日早盘涨1.8%。

化妆产品生产商爱茉莉太平洋 上涨2.4%。该公司产品备受中国游客青睐。该股前两个交易日累计下跌8.5%。

造船类指数 表现优于大盘，涨2.7%。大宇造船和船舶工程公司 上涨6.1%，韩进重工业和建筑公司 涨4%。

6月三年期公债期货 跌0.05点，报109.35。

0301GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,105.7 1,112.4

日圆/韩元 8.9168/222 8.9133

韩国公债期货 * 109.35 109.40

韩国综合股价指数 2,084.96 2,078.64

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞/汪红英/刘秀红；审校 于春红)

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