中国汇市：人民币早盘微涨受中间价带动，6.19附近客盘购汇意愿上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微涨，因隔夜国际美元 大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，场内各方普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间，因此汇价靠近6.19附近时购汇意愿明显上升。
他们并表示，日内早盘人民币高开后很快车企出手购汇，也有部分隔夜美元空头平仓，人民币涨幅快速收窄。
“早上受中间价高开影响，人民币动了一点，但感觉还是区间震荡吧，各方也有预期，在区间里面赚点小钱吧，”一外资行交易员表示。
北京时间11:27，人民币兑美元即期报6.1969元，上日收报6.1984元。今日人民币兑美元中间价 为6.1176元，上日中间价为6.1225元。
全球汇市方面，美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。美元指数周二大跌1.5%至95.943，创2013年7月以来最大单日跌幅。
外汇机构FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad认为，虽然人民币因为担经济而面临贬值压力，但美联储不会急于加息的预期仍可能提振人民币走势。当然这也有赖于对其中一种货币需求的完全改变，才能扭转已经维持了人民币两个多月的横盘走势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/6.2495，上日尾盘为6.2455。
北京时间11:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1987/6.2011元，上一交易日尾盘报6.1992元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。