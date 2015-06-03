中国汇市：人民币早盘微涨受中间价带动，6.19附近客盘购汇意愿上升

路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微涨，因隔夜国际美元 大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，场内各方普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间，因此汇价靠近6.19附近时购汇意愿明显上升。

他们并表示，日内早盘人民币高开后很快车企出手购汇，也有部分隔夜美元空头平仓，人民币涨幅快速收窄。

“早上受中间价高开影响，人民币动了一点，但感觉还是区间震荡吧，各方也有预期，在区间里面赚点小钱吧，”一外资行交易员表示。

北京时间11:27，人民币兑美元即期报6.1969元，上日收报6.1984元。今日人民币兑美元中间价 为6.1176元，上日中间价为6.1225元。

全球汇市方面，美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。美元指数周二大跌1.5%至95.943，创2013年7月以来最大单日跌幅。

外汇机构FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad认为，虽然人民币因为担经济而面临贬值压力，但美联储不会急于加息的预期仍可能提振人民币走势。当然这也有赖于对其中一种货币需求的完全改变，才能扭转已经维持了人民币两个多月的横盘走势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/6.2495，上日尾盘为6.2455。

北京时间11:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1987/6.2011元，上一交易日尾盘报6.1992元。