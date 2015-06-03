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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 11:58 BJT

中国股市：沪综指早盘收跌1%，新股申购令获利回吐压力显现

路透上海6月3日 - 中国股市沪综指周三早盘收低1%。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，一些前期涨幅较大的次新股获利回吐，令大盘由升转跌。

沪综指 早盘收报4,860.581点，跌49.946点或1.02%，早盘一度冲至4,942.065点，再度逼近5,000点整数关口。上海A股半日成交6,389亿元人民币，上日全天为9,921亿元。

“主要还是新股压力，前两天大盘反弹步子迈得有点大，大家就减一点，正好去申购新股。”长江证券分析师宋中庆指出。

本轮23只新股的网上申购日集中在周二和周三，其中包括近四年来最大规模新股中国核电。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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