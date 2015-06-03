中国股市：沪综指早盘收跌1%，新股申购令获利回吐压力显现

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月3日 - 中国股市沪综指周三早盘收低1%。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，一些前期涨幅较大的次新股获利回吐，令大盘由升转跌。
沪综指 早盘收报4,860.581点，跌49.946点或1.02%，早盘一度冲至4,942.065点，再度逼近5,000点整数关口。上海A股半日成交6,389亿元人民币，上日全天为9,921亿元。
“主要还是新股压力，前两天大盘反弹步子迈得有点大，大家就减一点，正好去申购新股。”长江证券分析师宋中庆指出。
本轮23只新股的网上申购日集中在周二和周三，其中包括近四年来最大规模新股中国核电。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。