《全球汇市》美元全面下跌，希腊局势动向助推欧元上行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
目前，美元回撤已帮助提振原油等大宗商品价格和相关汇率。
澳元兑美元 涨至0.7790，周三上涨约0.0033美元，因澳洲强于预期的国内生产总值(GDP)数据使市场对进一步降息的预期略有降温。
澳元周二跳涨2.2%，脱离本周稍早所及七周低点0.7598，因澳洲央行会议声明并未表露出再次放宽政策的明确倾向。
汇丰最新调查显示，中国服务业5月加速扩张，因当月服务业新业务增势为三年来最强劲。市场参与人士基本未理会该数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1168 1.1152 +0.14 -7.68 1.2097
美元/日圆 123.95 124.08 -0.10 +3.57 119.68
欧元/日圆 138.43 138.37 +0.04 -4.39 144.78
美元/瑞郎 0.9329 0.9331 -0.02 -6.16 0.9941
英镑/美元 1.5350 1.5342 +0.05 -1.43 1.5573
美元/加元 1.2391 1.2399 -0.06 +6.65 1.1618
澳元/美元 0.7791 0.7768 +0.30 -4.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7172 0.7176 -0.06 -8.02 0.7797
澳元/日圆 96.570 96.390 +0.19 -1.21 97.750
新西兰元/日圆 88.900 89.040 -0.16 -4.73 93.310
英镑/日圆 190.26 190.36 -0.05 +2.08 186.38
澳元/新西兰元 1.0860 1.0805 +0.51 +3.73 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/汪红英/杜明霞/张明钧/刘秀红；审校 张涛/白云/于春红/王丽鑫/王颖)
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