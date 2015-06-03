中国债市动态：情绪回稳现券收益率和IRS小涨，10年国债结果优于预期

路透上海6月3日 - 中国银行间债市周三一二级表现稍有分化，其中现券收益率和IRS止跌小涨，因央行公布的PSL规模有限，令此前受激励的情绪回稳。而甫招标结束的10年期续发国债，加权收益率则明显低于预期，显示需求向好。

交易员称，新债发行可能是受近来国债需求转暖，以及国债期货走升的提振。不过，该期债加权和边际收益率点差超过6个基点(bp)，或意味着需求主力和博边机构，在定位上有些许分歧。

北京一机构交易员表示，市场情绪从此前PSL激励中恢复，在国债结果公布前，现券收益率“比昨天略上一点，但总体还稳定。两三个点的波动也是正常的。”

财政部上午招标的10年期续发国债，发行价格为101.59元人民币，对应收益率3.5188%，明显低于此前3.58%的预测均值。发行量方面，该期债仅获得0.6亿元的追加认购，最终发行规模为300.6亿元。

在路透周一发出央行调降PSL利率的消息后，市场纷纷猜测其操作规模，其中不排除有超过万亿元的说法。但中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款(PSL)余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。

对于偏低的新债结果，上海一券商交易员指出，从近期国债一级市场表现来看，对后市向好的预期略强一些，因此可以观察一下午后现券是否会受到一些提振。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.0800%/4.0500%，基本与上日尾盘持平。

一级半(上市前交易)市场上，今日新发债券在3.55%-3.57%附近均有成交，对以加权收益率中标机构来说不利，以边际中标者则略有收益。