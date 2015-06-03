泰国经济：财长称没有必要进一步降息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷6月3日 - 泰国财政部长Sommai Phasee周三表示，泰国没有必要进一步放松货币政策，因为近来的两次降息已经足以帮助陷入困境的经济。
“泰国利率是东盟成员国中最低的。若降得太低，会影响到储户。之前两次降息已在一定程度上提振了出口。没有必要进一步降息，” Phasee向记者表示。
泰国央行货币政策委员会将在6月10日召开下次政策会议。该央行在3月和4月意外调降政策利率 ，每次降息幅度为25个基点，政策利率目前为1.50%。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。