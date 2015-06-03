泰国经济：财长称没有必要进一步降息

路透曼谷6月3日 - 泰国财政部长Sommai Phasee周三表示，泰国没有必要进一步放松货币政策，因为近来的两次降息已经足以帮助陷入困境的经济。

“泰国利率是东盟成员国中最低的。若降得太低，会影响到储户。之前两次降息已在一定程度上提振了出口。没有必要进一步降息，” Phasee向记者表示。