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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 13:04 BJT

泰国经济：财长称没有必要进一步降息

路透曼谷6月3日 - 泰国财政部长Sommai Phasee周三表示，泰国没有必要进一步放松货币政策，因为近来的两次降息已经足以帮助陷入困境的经济。

“泰国利率是东盟成员国中最低的。若降得太低，会影响到储户。之前两次降息已在一定程度上提振了出口。没有必要进一步降息，” Phasee向记者表示。

泰国央行货币政策委员会将在6月10日召开下次政策会议。该央行在3月和4月意外调降政策利率 ，每次降息幅度为25个基点，政策利率目前为1.50%。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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