中国证券：中金改制后总股本为16.67亿股，中央汇金持股少量转给子公司

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月3日 - 中国知名投行中国国际金融公司近日整体改制为股份有限公司，据中国货币网周三刊登的公告显示，中金公司改制后总股本为16亿6,747.3万股，最大股东中央汇金投资已将其少量持股转由三家子公司或孙公司持有。
中金公司公告显示，此次转制后公司拥有10家股东，较去年底增加三家，均为中央汇金旗下公司，包括其全资子公司中国建银投资有限责任公司、孙公司建投投资有限公司和中国投资咨询公司，这三家公司均持股100万股，占比为0.06%。
前七大股东没有变化，除汇金的持股由43.35%降至43.17%以外，包括新加坡政府投资公司、TPG 、KKR 等大股东持股量均没有变化，这三家持股量分别为16.35%、10.30%和10%。
据中金公司2014年报，去年公司实现净利11亿1,845.3万元。
中金公司海外上市已在市场上流传较长时间，普遍预期香港将是其上市第一目的地。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。