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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 13:53 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元处于守势

0543GMT

* 澳元/美元上涨0.39%，欧元/美元升0.32%，美元/日圆跌0.23%，美国10年期公债收益率报2.2624%

* 日股日经指数跌0.44%，中国沪综指下滑1.07%，香港恒生指数涨0.73%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.18%，布兰特原油期货跌0.61%

* 澳洲第一季GDP增幅超预期

* 汇丰5月中国服务业PMI升至八个月高位53.5，新业务增势为三年最强

* 债权人提出联合建议，希腊扬言不接受不容讨价还价的条款 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)

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