日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示，她认为没有进一步放松政策的迫切需要 ，因整体通胀趋势预计改善。但如果需求减弱、薪资下降，以及实现央行通胀目标明显受阻 的话，央行必须再次扩大刺激措施规模。 泰国财政部长Sommai Phasee表示，泰国没有必要进一步放松货币政策，因为近来的两 次降息已经足以帮助陷入困境的经济。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示，在全球其 它地区经济改善之前，联储也许不可能升息。这是迄今最直截了当的表态，承认全球市场疲 弱将会如何束缚美联储的手脚。 印度央行总裁拉詹表示，如果雨季降水量好于预期，或是政府采取措施阻止了食品价格 上涨，以及全球油价仍保持低位，则可能为印度开启进一步降息的空间。 韩国央行周二公布的会议记录显示，在5月15日的政策会议上，央行委员Ha Sung-keun 是唯一投票支持降息的。该央行在这次会议上决定维持利率不变。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.25% 2015年4月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 高琦)