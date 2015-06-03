台湾股市：连四日收低，希腊债务及美联储会议变数待厘清

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月3日 - 台湾股市周三连续第四日收低。分析师表示，因投资人担忧希腊债务以及美联储货币政策会议等变数，外资买超力道缩小甚至转为卖超。
大盘加权股价指数 收跌0.60%报9,556.52点；今日成交初值 为1,009.34亿台币，上交易日修正后为1,003.19亿。
〞国际间也在等候希腊与FED会议，未来两周应该会继续盘整，这样台股买盘就缺了。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
该分析师指出，虽然今日月线下弯穿越季线形成死亡交叉，不过下方在9,480点附近的半年线还在缓步走高，只要短线不出现跌幅超过百点的长黑，月、季线下弯的速度就不会变快。
他并预估，明日大盘指数应该维持在9,500-9,600点间弱势盘整。
希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。