台湾股市：连四日收低，希腊债务及美联储会议变数待厘清

路透台北6月3日 - 台湾股市周三连续第四日收低。分析师表示，因投资人担忧希腊债务以及美联储货币政策会议等变数，外资买超力道缩小甚至转为卖超。

大盘加权股价指数 收跌0.60%报9,556.52点；今日成交初值 为1,009.34亿台币，上交易日修正后为1,003.19亿。

〞国际间也在等候希腊与FED会议，未来两周应该会继续盘整，这样台股买盘就缺了。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

该分析师指出，虽然今日月线下弯穿越季线形成死亡交叉，不过下方在9,480点附近的半年线还在缓步走高，只要短线不出现跌幅超过百点的长黑，月、季线下弯的速度就不会变快。

他并预估，明日大盘指数应该维持在9,500-9,600点间弱势盘整。