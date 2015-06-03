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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元波动不大

0603GMT

* 新西兰元兑美元追随伦敦开盘情况，基本持平，报0.7177/79；纽约交易时段收报0.7181

* 澳洲国内生产总值(GDP)数据推高澳元至0.7193

* 新西兰元相对澳元较弱，澳元兑新西兰元交叉盘高企，有望刷新2015年最高纪录

* 若突破5月中旬高点1.0895，则打开涨向去年11月底高点的通道

* 欧元走强，新西兰元兑欧元试探2月低点后的底部

* 欧洲央行会议/德拉吉新闻发布会受到关注，料将给交叉盘走势提供指引(完)

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