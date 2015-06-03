《汇市简讯》新西兰元/美元波动不大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 新西兰元兑美元追随伦敦开盘情况，基本持平，报0.7177/79；纽约交易时段收报0.7181
* 澳洲国内生产总值(GDP)数据推高澳元至0.7193
* 新西兰元相对澳元较弱，澳元兑新西兰元交叉盘高企，有望刷新2015年最高纪录
* 若突破5月中旬高点1.0895，则打开涨向去年11月底高点的通道
* 欧元走强，新西兰元兑欧元试探2月低点后的底部
* 欧洲央行会议/德拉吉新闻发布会受到关注，料将给交叉盘走势提供指引(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。