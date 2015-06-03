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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 14:38 BJT

澳洲股市：连跌第三天，收低0.9%

路透悉尼6月3日 - 澳洲股市周三连跌第三天，此前澳洲公布乐观的经济增长数据，使得澳央行再次降息的机率下降。

澳股S&P/ASX 200指数 收低0.9%，或52.4点，至5,583.6点。

该指数周二在澳洲央行维持利率不变后创下四周来最大单日跌幅。指数自3月以来的每个月都收低，6月迄今已下跌3.4%。

受惠于利率下降的银行类股领跌。投资者也赶在今年稍后更严格的资本规定实施前，对澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行(NAB) 等大型银行股进行获利了结。(完)

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