澳洲股市：连跌第三天，收低0.9%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼6月3日 - 澳洲股市周三连跌第三天，此前澳洲公布乐观的经济增长数据，使得澳央行再次降息的机率下降。
澳股S&P/ASX 200指数 收低0.9%，或52.4点，至5,583.6点。
该指数周二在澳洲央行维持利率不变后创下四周来最大单日跌幅。指数自3月以来的每个月都收低，6月迄今已下跌3.4%。
受惠于利率下降的银行类股领跌。投资者也赶在今年稍后更严格的资本规定实施前，对澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行(NAB) 等大型银行股进行获利了结。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。