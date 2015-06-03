《路透晚报》--6月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月服务业PMI升至八个月高位53.5，新业务增势为三年最强--汇丰

汇丰最新调查显示，中国服务业在5月表现强劲，新业务和就业指数均创下数年高点，部分削弱了制造业疲软的影响，对中国经济形成有力支撑。

--《焦点》中国经济今年前景黯淡，改革带来阵痛

中国经济增速已经降至数十年来最慢水平，在好转之前还将进一步恶化。经济学家表示，自由化改革需要一定时间才能尝到甜头，为实现可持续转变，中国政府还需咬牙坚持。

--中国社会：“东方之星”客船翻沉事故已搜救19人，14人生还--新华

新华社周二晚间报导称，中国“东方之星”客船翻沉事故已救出19人，其中14人生还。目前，各项救援工作正紧张有序进行。

【金融】

--《市场热谈》中国大额存单试点银行已上报方案，首批最快6月面世

中国利率市场化朝向“最后一公里”再迈出一大步，大额存单(CD)的正式推出将为最终放开存款利率铺平道路。而有望参与试点的银行目前已经上报方案，首批CD最快本月就会成行。

--中国金融：大额存单或挤压银行保本型理财产品，倒逼银行资管产品转型

中国大额存单（CD）的推出会挤压银行理财市场吗？对此多家银行理财部人士称，会有分流但不会对银行理财市场形成较大冲击，可能会挤压银行保本型理财产品，倒逼银行资管产品转型，推动银行理财以非保本浮动型产品为主。

--券商观点：中国大额存单利率定价料靠近银行理财，大中型银行将占得先机

中国央行周二正式公布大额存单（CD）管理暂行办法，搁置近20年的面向企业和个人大额存单重启发行。路透综合多家券商观点认为，大额存单的推出使得银行自主负债定价能力加强，料存单利率将靠近银行理财收益，而全国性大中型银行将占得先机。

--中国证券：中金改制后总股本为16.67亿股，中央汇金持股少量转给子公司

中国知名投行中国国际金融公司近日整体改制为股份有限公司，据中国货币网周三刊登的公告显示，中金公司改制后总股本为16亿6,747.3万股，最大股东中央汇金投资已将其少量持股转由三家子公司或孙公司持有。

【固定收益】

--中国货币市场：IPO进行时隔夜需求升温但资金仍宽，质押信用债拆借稍不易

中国银行间市场周三主要回购利率稳中小涨，但整体供给仍充裕。交易员表示，IPO进行时隔夜品种需求仍在升温，但资金整体不改宽松局面，惟质押信用债机构拆借较为不易。

--中国债市动态：情绪回稳现券收益率和IRS小涨，10年国债结果优于预期

中国银行间债市周三一二级表现稍有分化，其中现券收益率和IRS止跌小涨，因央行公布的PSL规模有限，令此前受激励的情绪回稳。而甫招标结束的10年期续发国债，加权收益率则明显低于预期，显示需求向好。

--新债招标：中国10年续发国债收益率3.5188%低于预期，最终发行300.6亿

中国财政部周三上午招标的10年期续发国债，发行价格为101.59元人民币，对应收益率3.5188%，明显低于此前3.58%的预测均值。发行量方面，该期债仅获得0.6亿元的追加认购，最终发行规模为300.6亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微涨受中间价带动，6.19附近客盘购汇意愿上升

人民币兑美元即期周三早盘微涨，因隔夜国际美元 .DXY 大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，场内各方普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间，因此汇价靠近6.19附近时购汇意愿明显上升。

--离岸人民币：台湾人民币汇率期货7月上路，放宽代客结汇限制--消息

四位熟悉政策的消息人士周三透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货，成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后，又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT(台湾离岸人民币)运用范围，除CNH(香港离岸人民币)外，也可选择以CNT作为结算价。

--银行观点：中国发展离岸、开放在岸债市，加入SDR可水到渠成--中银香港

国际货币基金组织（IMF）正在检讨其特别提款权（SDR）货币篮子，人民币加入的呼声不小中。中银香港高级经济研究员戴道华在其评论中称，只要积极发展离岸人民币债市、渐进开放在岸人民币债市，人民币国际化和加入SDR便可水到渠成。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指近收平，新股申购加剧短线获利回吐压力

中国股市沪综指周三近收平。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，部分短线获利盘回吐压力加大对股指构成拖累，一些前期涨幅较大的次新股领跌，大盘最终微幅收跌。

--香港新股：李嘉诚旗下长实地产首日挂牌交投活跃，同系长和逆市跌

由亚洲富豪李嘉诚掌控的地产旗舰--长江实业地产周三首日挂牌，早盘收报74.35港元，成交额33.13亿港元，与同系长和分别在成交最活跃港股中排行第一及第二位。

--中国个股：万达院线拟收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团100%股权

中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司周三公告称，下属全资子公司拟收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。

--中国个股：宏达新材拟通过增发股份等收购分众传媒，后者估值457亿元

中国江苏宏达新材料股份有限公司周三公布其重组方案，拟透过资产置换、增发股份及现金等多种对价，收购分众多媒体技术（上海）公司全部股权，后者估值为457亿元人民币。重组完成后，两年前自美国退市的分众传媒将通过借壳在A股上市。 （完）