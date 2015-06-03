日本股市：获利了结打压日经指数收低，利率敏感类股受挫严重

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月3日 - 日本股市周三下跌，因为在市场创下近30年来最长连涨期后，投资者锁定获利；对利率敏感的类股卖压最为沉重，因全球公债收益率(殖利率)普遍上扬。
日经指数 收低0.3%至20,473.51点。截至周一，该指数连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。
东证股价指数 跌0.3%至1,669.99点；JPX-日经400指数 亦跌0.3%至15,074.78点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。