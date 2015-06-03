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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 14:38 BJT

日本股市：获利了结打压日经指数收低，利率敏感类股受挫严重

路透东京6月3日 - 日本股市周三下跌，因为在市场创下近30年来最长连涨期后，投资者锁定获利；对利率敏感的类股卖压最为沉重，因全球公债收益率(殖利率)普遍上扬。

日经指数 收低0.3%至20,473.51点。截至周一，该指数连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。

东证股价指数 跌0.3%至1,669.99点；JPX-日经400指数 亦跌0.3%至15,074.78点。(完)

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