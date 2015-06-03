基金产业：PIMCO操作策略转为侧重保本，青睐澳洲公债

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“如果预期利率上升温和且央行在升息方面与市场有良好沟通，同时大家对远期曲线形状又有广泛共识，那么你就会希望投资组合有较低的久期，而不是没有久期，”Thompson说。
新兴市场占到Pimco收入基金35%的份额，另有27%配置给了抵押贷款市场。
Pimco的产品经理Paul Reisz表示，该基金还持有较短久期的日本国库券，虽然收益率低，但转换成美元后提供的回报良好。
Reisz说，当通过对冲操作换回美元后，还有额外20-40个基点(的收益)。(完) (编译 李婷仪/王洋; 审校 白云/王颖)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。