基金产业：PIMCO操作策略转为侧重保本，青睐澳洲公债

“如果预期利率上升温和且央行在升息方面与市场有良好沟通，同时大家对远期曲线形状又有广泛共识，那么你就会希望投资组合有较低的久期，而不是没有久期，”Thompson说。

新兴市场占到Pimco收入基金35%的份额，另有27%配置给了抵押贷款市场。

Pimco的产品经理Paul Reisz表示，该基金还持有较短久期的日本国库券，虽然收益率低，但转换成美元后提供的回报良好。

Reisz说，当通过对冲操作换回美元后，还有额外20-40个基点(的收益)。(完) (编译 李婷仪/王洋; 审校 白云/王颖)