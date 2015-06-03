电信产业：全球智能手机用户到2020年时将增长逾一倍--爱立信

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透斯德哥尔摩6月3日 - 全球最大电信网络设备生产商爱立信(易利信，Ericsson) 周三预计，2020年全球智能手机用户将增加逾一倍，帮助移动数据流量增长八倍。
爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机用户将为61亿部，高于2014年的26亿部。
该公司在半年一度的移动报告中称，“2020年先进的移动技术将在全球无所不在，70%的人使用智能手机，90%的人受到无线宽频(宽带)网络覆盖，”
爱立信这一报告较11月的上次预估没有重大调整。
该公司称，2020年时视频料将在总体移动流量中的比重提升到60%，高于此前预计的55%，2014年时约为45%。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。