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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 14:49 BJT

中国新债：农发行下周一将招标增发至多200亿元三期债，期限1/2/3年

路透上海6月3日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(8日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。

上述三期债为该行今年第13期 、第八期 、以及第14期 的增发债。票面利率依次是2.69%、3.95%和3.44%。

具体发行条款如下：

2015第13期、第八期和第14期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；2年：60亿元

期限/计息方式 1/2/3年固息

招标时间 6月8日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 6月10日

起息日 1/3年：5月22日；2年：3月26日

发行期 6/9-6/10

上市日 6月12日

基本承销额 无

承揽费 均为0.05% -------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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