台湾货币市场：6月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月4日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,020.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,373.1亿台币： 06/05 594.00亿台币 06/08 3,244.50亿台币 06/09 1,029.00亿台币 06/10 1,973.00亿台币 06/11 1,471.20亿台币 06/12 2,056.00亿台币 06/15 627.90亿台币 06/16 5,628.00亿台币 06/17 2,289.50亿台币 06/18 2,898.50亿台币 06/19 264.50亿台币 06/22 6,777.80亿台币 06/23 1,910.50亿台币 06/24 4,697.10亿台币 06/25 5,900.80亿台币 06/26 539.50亿台币 06/29 477.00亿台币 06/30 5,563.00亿台币 *07/01 1,427.30亿台币 07/02 4.00亿台币 --国库券到期700亿台币。 6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。 6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/8：台湾央行发行一年期定存单，金额1,500亿台币，5日标售。 --6/10：个人综所税信用卡扣款银行出帐日，估计金额400-500亿台币。税款为银行透过财金系统入公库 。 --6/11:个人综所税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11 日税款入库。第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。 --6/12：财政部发行104/9期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，9日标售。 --6/15：台湾央行发行二年期定存单，金额200亿台币，12日标售。 --6/26：财政部发行104/5期公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，23日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)