人民币衍生品：IPO影响消退美元掉期升水多小跌，未来走向或视汇率变动

路透上海6月3日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限小跌。分析人士称，随着IPO引发的资金紧张预期消退，资金面依然宽松，持续宽松的流动性对掉期点影响逐渐减小，未来掉期方向或需要看汇率变动。

他们并指出，对短端而言，资金面仍是重要因素，中国核电IPO对资金面冲击有限，估计短端掉期点仍整体持稳，不排除6月底因季节性因素导致资金阶段性紧张，引发短端掉期短暂上行的可能性。

“市场很安静，都看股票去了，央行在引导利率下行，所以长端应偏下行吧，”一中资行交易员表示，“但曲线还是陡，现在远期结汇不出来，远期购汇倒不少。除非远期结汇出来，或者人民币升值，曲线才会变平。”

交易员也指出，由于资金面持续宽松，而且重新紧张的可能性并不大，利率影响掉期效果已经越来越不明显，未来还得看汇率本身的影响，汇率动不了，长端掉期下行空间也比较有限。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

美元/人民币一周期掉期 今日收报20个点子，较上周五收盘跌21.57%；一个月期 收于94点子，较上周五小升下跌21.67%；一年期掉期美元升水 收于1,330点子，较上周五下跌7.32。

短端掉期方面，由于资金面依然充裕，超短端掉期整体持稳，此次IPO的影响已经逐步释放，超短端掉期仍偏向平稳向下趋势。

“IPO的影响有，但现在看没那么大，有央妈护着，流动性不会紧张到哪去。IPO之后资金紧张担忧缓解，大家胆子又开始大起来了，”一外资行交易员称。

中国银行间市场周三主要回购利率稳中小涨，但整体供给仍充裕。交易员表示，IPO进行时隔夜品种需求仍在升温，但资金整体不改宽松局面，惟质押信用债机构拆借较为不易。

本周二和周三包括中国核电在内的23只新股网上申购，其中周二申购的中国核电筹资额达131.9亿元人民币，创近四年A股最大IPO。