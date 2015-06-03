全球金市：美元走软而金价仍下跌，因黄金ETF外流

“考虑到美元走势非常疲软，金价的走势有点令人失望，”ScotiaMocatta的分析师表示。

“金市继续在每盎司1,200美元附近横盘整理，没有迹象显示金价是会向上还是向下突破。”

美元兑一篮子货币上日下跌1.5%左右，周三依然承压。

美元下跌是受欧元上涨拖累，因希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

近几天，希腊债务危机的不确定性令金价获得一些支撑，投资者买入黄金寻求避险。

不过，资金不断流出黄金上市交易基金(ETF)，表明投资者对金价继续上涨缺乏信心，这抑制了金价的涨势。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其周二黄金持仓减少4.18吨至709.89吨，为1月以来最低。

截止周一，八家最大的黄金ETF的持仓均处于五年低点。

市场亦静待更多美国经济数据出炉，包括周五的非农就业岗位报告，以研判经济力道，以及那对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率政策会有何影响。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1191.4 -1.94 -0.16

现货银 16.71 -0.04 -0.24

现货铂金 1108.45 0.2 0.02

现货钯金 764.5 -1.5 -0.2

COMEX期金 1191.6 -2.8 -0.23

COMEX期银 1191.6 -2.8 -0.23

汇率

欧元/美元 1.1157

美元指数 95.856

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金