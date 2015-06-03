全球金市：美元走软而金价仍下跌，因黄金ETF外流

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“考虑到美元走势非常疲软，金价的走势有点令人失望，”ScotiaMocatta的分析师表示。
“金市继续在每盎司1,200美元附近横盘整理，没有迹象显示金价是会向上还是向下突破。”
美元兑一篮子货币上日下跌1.5%左右，周三依然承压。
美元下跌是受欧元上涨拖累，因希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。
近几天，希腊债务危机的不确定性令金价获得一些支撑，投资者买入黄金寻求避险。
不过，资金不断流出黄金上市交易基金(ETF)，表明投资者对金价继续上涨缺乏信心，这抑制了金价的涨势。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其周二黄金持仓减少4.18吨至709.89吨，为1月以来最低。
截止周一，八家最大的黄金ETF的持仓均处于五年低点。
市场亦静待更多美国经济数据出炉，包括周五的非农就业岗位报告，以研判经济力道，以及那对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率政策会有何影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1191.4 -1.94 -0.16
现货银 16.71 -0.04 -0.24
现货铂金 1108.45 0.2 0.02
现货钯金 764.5 -1.5 -0.2
COMEX期金 1191.6 -2.8 -0.23
COMEX期银 1191.6 -2.8 -0.23
汇率
欧元/美元 1.1157
美元指数 95.856
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 杜明霞/艾茂林)
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