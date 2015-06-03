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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 15:39 BJT

台湾债市：五年券殖利率收近三周高位，国际债市偏弱吸引空方进场

* 五年券殖利率收近三周高位，大型金融机构逢低进场捡便宜
    * 第二期10年增额券期前交易将上路，料交投将转活络

    路透台北6月3日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周三收升，创五年券殖利率TW5
YT=OTC近三周高位。交易员表示，受德债、美债殖利率弹升冲击，且第二期10年增额券104/5R 
周四将开启发行前交易，吸引避险及投机者进场布空，殖利率走扬。
    
    交易商认为，美债正处于多、空交叉点，周五将公布的美国非农就业数据变数需待厘清。指标10年券殖利
率 倘若冲破2.4%，市场气氛将转趋紧绷。惟从美国物价偏低，公布经济数据好坏参半观察，预料
短线美债不致转空。
    
    大型金融机构交易员说，〞大家看到美债殖利率弹上来，银行和券商空单就出来了，殖利率弹得好高，我
们逢低有进场捡便宜。〞
    
    一公股银行交易员则称，除非美债走空，否则台债殖利率不会弹太多，而且空方态度仍相对谨慎。    
    
    交易员认为，由于美债处于多空的交叉点，台债虽处于相对低的价位，但交易员下手时依然战战兢兢。
    
    在10年券104/5 方面，交易员表示，周四第二期增额券104/5R将开始发行前交易，吸引有避
险需求及投机者介入。
    
    104/9发行前交易殖利率殖利率收报1.0225%，创近三周高位，前高为5月14日的1.0225%。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R
 发行前交易殖利率暂看1.53%-1.58%。

      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   +1.80       1.0225   1.0141-1.0225      147.5
                                                                  
  10   104/5                  +1.80       1.5560   1.5500-1.5560        7.5
    
    本周的全球重要经济事件和数据包括：   

    6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国5月ADP民间就业岗
位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非制
造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥联
储总裁埃文斯发表演说。 
  
    6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美国Challenger企业
计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 
  
    6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位
；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州
经济俱乐部午餐会上发表讲话。         
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5560
          5       104/9                       1.0225
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)

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