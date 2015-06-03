台湾债市：五年券殖利率收近三周高位，国际债市偏弱吸引空方进场

* 五年券殖利率收近三周高位，大型金融机构逢低进场捡便宜 * 第二期10年增额券期前交易将上路，料交投将转活络 路透台北6月3日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周三收升，创五年券殖利率TW5 YT=OTC近三周高位。交易员表示，受德债、美债殖利率弹升冲击，且第二期10年增额券104/5R 周四将开启发行前交易，吸引避险及投机者进场布空，殖利率走扬。 交易商认为，美债正处于多、空交叉点，周五将公布的美国非农就业数据变数需待厘清。指标10年券殖利 率 倘若冲破2.4%，市场气氛将转趋紧绷。惟从美国物价偏低，公布经济数据好坏参半观察，预料 短线美债不致转空。 大型金融机构交易员说，〞大家看到美债殖利率弹上来，银行和券商空单就出来了，殖利率弹得好高，我 们逢低有进场捡便宜。〞 一公股银行交易员则称，除非美债走空，否则台债殖利率不会弹太多，而且空方态度仍相对谨慎。 交易员认为，由于美债处于多空的交叉点，台债虽处于相对低的价位，但交易员下手时依然战战兢兢。 在10年券104/5 方面，交易员表示，周四第二期增额券104/5R将开始发行前交易，吸引有避 险需求及投机者介入。 104/9发行前交易殖利率殖利率收报1.0225%，创近三周高位，前高为5月14日的1.0225%。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.53%-1.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +1.80 1.0225 1.0141-1.0225 147.5 10 104/5 +1.80 1.5560 1.5500-1.5560 7.5 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国5月ADP民间就业岗 位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非制 造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥联 储总裁埃文斯发表演说。 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美国Challenger企业 计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位 ；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州 经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5560 5 104/9 1.0225 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)