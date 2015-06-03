西班牙数据：5月Markit服务业PMI回落至58.4，聘雇指数创近八年新高

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
旅游旺季开始时，服务业企业通常在夏季几个月增雇人手，Markit称，服务业5月就业人数以2007年9月以来最快速度增长。
Markit数据显示，5月服务业就业指数从前月的53.9升至54.5。
Markit资深分析师Andrew Harker称，“5月服务业调查的主要亮点是该行业持续加速创造就业机会，因工作量不断上升使企业更愿意增聘人手，”
Markit表示，5月服务业投入物价连续第三个月上升，因雇员成本增加，而且欧元兑美元走贬，这使得进口成本更加昂贵。(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。