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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 15:34 BJT

西班牙数据：5月Markit服务业PMI回落至58.4，聘雇指数创近八年新高

旅游旺季开始时，服务业企业通常在夏季几个月增雇人手，Markit称，服务业5月就业人数以2007年9月以来最快速度增长。

Markit数据显示，5月服务业就业指数从前月的53.9升至54.5。

Markit资深分析师Andrew Harker称，“5月服务业调查的主要亮点是该行业持续加速创造就业机会，因工作量不断上升使企业更愿意增聘人手，”

Markit表示，5月服务业投入物价连续第三个月上升，因雇员成本增加，而且欧元兑美元走贬，这使得进口成本更加昂贵。(完)

(编译 张明钧/于春红; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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