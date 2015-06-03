国际油市：油价下跌，因供应过剩打压市场

“没有人想弄翻船。这次会议预计会平稳进行。”

OPEC产量居高不下，不过也有来自美国页岩油厂商和俄罗斯地区的产量，都助长了供给过剩，令库存充裕。

一些分析师表示，OPEC提升产出目标是有可能的。

“由于中东和北非地缘政治风险很大，威胁石油产出，OPEC不太可能降低配额，不过提高配额是有可能的，”巴克莱在周五的一份报告中称。

0710GMT，近月布兰特原油期货 较前一交易日结算价跌0.38美元，至每桶65.11美元。

美国原油期货 跌0.59美元，至每桶60.67美元。

花旗分析师本周表示，鉴于外界普遍认为OPEC将维持产量政策不变，全球石油供应过剩问题将持续到2016年。(完)

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