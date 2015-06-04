香港个股：中石化冠德称将继续获母公司注资，LNG码头属潜在可能之一

路透香港6月4日 - 中国石化 旗下仓储运输业务分支--中石化冠德 周四称，预计未来会继续获得母公司注入资产，其中液化天然气（LNG）码头属潜在可能性之一。

该公司此前公布，向中石化收购榆林-济南天然气管道项目100%股权，总代价25.77亿元人民币，目前仍在商务部最后批准之中。

中石化冠德主席陈波在股东会后向记者表示，公司业务定位为专业仓储物流，母公司仍在考虑将其他管道等相关的仓储、物流资产注入中石化冠德，具体哪些项目和时间表则没有一个非常清晰的答案。

“山东LNG接收站也属于港口资源，这样的一个资产未来是可考虑的，可向母公司争取的。”他说。

位于青岛西海岸新区董家口港的LNG接收站、码头和外输管线一体化项目，是中石化首个投产的LNG接收站项目，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气。

除此之外，中石化还在广西、天津、温州和江苏建设及筹建LNG接收站项目，未来将大规模引进LNG。

中石化冠德还积极拓展国际仓储业务，目前在欧洲、中东和印尼三个合资公司拥有股权。

陈波称，亚太地区很快将成为全球最大的炼油中心，因应石油贸易结构变化格局，公司将继续向非洲、南美、地中海等石油贸易热点进行布局并寻找潜在有价值的资产收购，于亚太地区则继续专注于“一带一路”要道。