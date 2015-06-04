香港个股：中石化冠德称将继续获母公司注资，LNG码头属潜在可能之一

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透香港6月4日 - 中国石化 旗下仓储运输业务分支--中石化冠德 周四称，预计未来会继续获得母公司注入资产，其中液化天然气（LNG）码头属潜在可能性之一。
该公司此前公布，向中石化收购榆林-济南天然气管道项目100%股权，总代价25.77亿元人民币，目前仍在商务部最后批准之中。
中石化冠德主席陈波在股东会后向记者表示，公司业务定位为专业仓储物流，母公司仍在考虑将其他管道等相关的仓储、物流资产注入中石化冠德，具体哪些项目和时间表则没有一个非常清晰的答案。
“山东LNG接收站也属于港口资源，这样的一个资产未来是可考虑的，可向母公司争取的。”他说。
位于青岛西海岸新区董家口港的LNG接收站、码头和外输管线一体化项目，是中石化首个投产的LNG接收站项目，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气。
除此之外，中石化还在广西、天津、温州和江苏建设及筹建LNG接收站项目，未来将大规模引进LNG。
中石化冠德还积极拓展国际仓储业务，目前在欧洲、中东和印尼三个合资公司拥有股权。
陈波称，亚太地区很快将成为全球最大的炼油中心，因应石油贸易结构变化格局，公司将继续向非洲、南美、地中海等石油贸易热点进行布局并寻找潜在有价值的资产收购，于亚太地区则继续专注于“一带一路”要道。
香港时间13:52，中石化冠德跌1.62%，报6.7港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。