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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 15:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏空，不过空头可能在123.61受阻

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    * 我们在124.30放空后的目标价为123.05，介于两个重要的回档水准
之间
    * 5月自118.89起涨至6月125.07的涨势中，122.70/123.61分别为23.
6%及38.2%的回档位
    * 我们的放空交易风险不大，停损点设在124.55
    * 技术图表： link.reuters.com/ruj84w
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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