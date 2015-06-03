《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏空，不过空头可能在123.61受阻

0722GMT * 我们在124.30放空后的目标价为123.05，介于两个重要的回档水准 之间 * 5月自118.89起涨至6月125.07的涨势中，122.70/123.61分别为23. 6%及38.2%的回档位 * 我们的放空交易风险不大，停损点设在124.55 * 技术图表： link.reuters.com/ruj84w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)