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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 15:47 BJT

日本债市：公债价格跟随海外市场下滑，30年券标售前投资者情绪谨慎

投资人也更加乐观预期，美国周五公布的非农就业报告将显示美国劳动市场改善。路透调查结果显示，市场预期5月新增非农就业岗位为22.5万个。

日本央行购债令市场获得支撑。日本央行依据大规模购买资产计画买进4,000亿日圆五至10年期日债、4,000亿日圆三至五年期日债、以及3,750亿日圆的一至三年期日债。

日本财务省周四将标售8,000亿日圆的30年期公债，这令超长期日债承压。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.095% +1.0 0.085%

10年期公债 0.465% +3.0 0.435%

20年期公债 1.240% +3.5 1.205%

30年期公债 1.510% +2.5 1.485%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.28 -0.21 147.49

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张明钧; 审校 龚芳/蔡美珍)

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