金属期市：伦铜下滑，但中国数据抑制市场下行前景

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“技术面看来，铜看来有点疲弱。这肯定是跟着基本面而行，因经济数据虽偏向正面，但却未强劲到足以支撑过去几个月以来的涨势，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。
“然而，整体宏观环境仍偏乐观，而中国当局对更宽松政策立场的转变，对商品市场影响颇大...我们认为即便有卖压浮现，都可能趋缓。”
0738GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.3%，至每吨6,019.50美元；上日小幅收涨。周一时触及六周低点5,985美元。
交易商们表示，期权到期可能将铜价压制在当前水准，而LME投机多仓削减及买进更多价平及下档买权，都意味着市场在为未来价格的下档预做准备。
上海期铜主力8月合约 小跌0.2%，报每吨43,530元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/龚芳; 审校 徐文焰/高琦)
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