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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 16:05 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月3日

路透香港6月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:04时，1港
元=0.7991人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为30.42%，高
于上交易日收盘的29.70%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      5.20            6.72           0.97
 建设银行                                      6.65            7.79           1.07
 中国银行                                      4.48            5.18           1.08
 农业银行                                      3.74            4.23           1.11
 招商银行                                     19.45           24.90           0.98
 中信银行                                      7.89            6.56           1.51
 交通银行                                      7.38            7.63           1.21
 民生银行                                     10.43           10.66           1.22
 中国人寿                                     36.31           36.45           1.25
 中国平安                                     85.54          112.90           0.95
 中国太保                                     33.58           40.50           1.04
 中信证券                                     31.69           32.00           1.24
 新华人寿                                     62.68           49.60           1.58
 海通证券                                     26.79           24.90           1.35
 华能国际                                     11.79           10.52           1.40
 大唐发电                                      8.46            4.56           2.32
 华电国际                                      9.05            8.79           1.29
 中煤能源                                      8.91            5.01           2.23
 中国神华                                     22.18           20.40           1.36
 中国石油                                     12.35            9.13           1.69
 兖州煤业                                     15.52            7.37           2.64
 中国石化                                      7.47            6.77           1.38
 上海石化                                      9.17            3.81           3.01
 中海油服                                     27.10           14.50           2.34
 仪征化纤                                      9.91            3.90           3.18
 中国铝业                                      9.62            4.54           2.65
 江西铜业                                     25.65           15.26           2.10
 洛阳钼业                                     16.25            6.68           3.04
 紫金矿业                                      6.72            3.23           2.60
 马钢股份                                      6.41            2.98           2.69
 鞍钢股份                                      7.60            6.28           1.51
 重庆钢铁                                      6.23            2.72           2.87
 海螺水泥                                     25.78           32.70           0.99
 洛阳玻璃                                     22.48            7.51           3.75
 京城机电                                     14.29            5.85           3.06
 中联重科                                     10.38            6.58           1.97
 金隅股份                                     12.66            8.58           1.85
 中国国航                                     11.88            9.28           1.60
 东方航空                                      9.90            5.95           2.08
 南方航空                                     10.39            7.76           1.68
 中国远洋                                     13.63            5.84           2.92
 中海集运                                      9.72            3.57           3.41
 中集集团                                     28.67           23.30           1.54
 中海发展                                     12.54            6.05           2.59
 宁沪高速                                      9.97           11.16           1.12
 深高速                                       11.14            6.71           2.08
 成渝高速                                      8.84            3.90           2.84
 皖通高速                                     17.17            8.55           2.51
 广深铁路                                      7.92            5.01           1.98
 中国南车                                     29.45           15.00           2.46
 中国交建                                     19.74           13.60           1.82
 中国铁建                                     23.68           14.86           1.99
 中国中铁                                     20.89           10.38           2.52
 长城汽车                                     47.78           51.15           1.17
 比亚迪                                       76.00           54.50           1.75
 广汽集团                                     12.97            7.84           2.07
 青岛啤酒                                     57.05           51.70           1.38
 白云山                                       47.21           31.70           1.86
 新华制药                                     17.16            8.12           2.64
 海信科龙                                     13.68            7.27           2.35
 南京熊猫                                     28.74           10.92           3.29
 晨鸣纸业                                     11.15            6.07           2.30
 上海医药                                     28.66           25.05           1.43
 中兴通讯                                     31.75           23.05           1.72
 东方电气                                     28.68           17.04           2.11
 潍柴动力                                     35.37           29.00           1.53
 东北电气                                      8.20            3.28           3.13
 广船国际                                     65.20           33.40           2.44
 经纬纺机                                     27.29           12.50           2.73
 昆明机床                                      8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                     17.51            7.10           3.09
 北辰实业                                      7.50            3.65           2.57
 创业环保                                     16.81            7.49           2.81
 中国中冶                                      9.87            4.16           2.97
 金风科技                                     25.19           19.10           1.65
 丽珠                                         86.50           63.60           1.70
 万科                                         15.05           20.15           0.93
 郑煤机                                       15.92            6.98           2.85
 大连港                                        9.75            4.09           2.98
 山东墨龙                                     16.48            5.52           3.74
 浙江世宝                                     52.01           15.50           4.20
 复星医药                                     36.38           32.05           1.42
 光大银行                                      5.59            5.05           1.39
 东江环保                                     74.94           48.15           1.95
 上海电气                                     22.17            8.14           3.41
 广发证券                                     26.99           24.95           1.35
 华泰证券                                     29.48           26.20           1.41
  
                                                                                                
                                                        
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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