路透伦敦6月3日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元周二上涨，连续突破三道阻力线，但在5月22日高位形成的阻力位1.1200略下方涨势暂停。如果欧元有效突破这一区域，可能产生较大的偏多效应，接下来可能上看1.1265阻力位。但就短期动能来说，欧元有可能先小幅回撤测试1.1065区域，然后再展开下波涨势。相对强弱指标(RSI)在70略上方遇到阻力并转跌，平滑异同移动平均线(MACD)虽然高于零轴和虚线(trigger线)，但显示出触顶的迹象，可能将转而下跌。无论如何，鉴于今天稍晚欧洲央行将召开会议，我更倾向持观望态度，因为欧洲央行总裁德拉吉可能将打压欧元的上行压力，但新的经济预估或将推动欧元上涨。

美元/日圆：美元周二小跌，此前在关键心理阻力位125.00附近遇到阻碍，美元/日圆支撑位在124.00区域左右，如果跌破此处，有可能向下一支撑位123.50续跌。尽管短期形势维持正面，但短期动能指标及支持美元进一步下跌的价格走势之间，仍呈负面背离。RSI高于50区域并指向下行，MACD则进一步跌破虚线。更大格局来看，美元/日圆位于50和200日移动均线上方，较长期的偏多趋势仍在。

英镑/美元：英镑周二上涨，升逾5月27日以来的下跌通道，在1.5365区域遭遇阻力。周三欧洲市场早盘交易中，英镑略低于这一区域，若突破该区域，可能将瞄准1.5440的下一阻力位。但我怀疑英镑能否继续上涨，因为短期动能暗示英镑上涨速度放缓。RSI在50略上方遇到阻力并转跌，MACD尽管高于虚线，但显示出在零轴下方触顶的迹象。日线图上，英镑升逾80天指数移动平均线，这使得整体形势利多。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1142 1.1152 -0.09 -7.89 1.2097

美元/日圆 124.12 124.08 +0.03 +3.71 119.68

欧元/日圆 138.28 138.41 -0.09 -4.48 144.77

美元/瑞郎 0.9338 0.9331 +0.08 -6.07 0.9941

英镑/美元 1.5355 1.5342 +0.08 -1.40 1.5573

美元/加元 1.2407 1.2399 +0.06 +6.79 1.1618

澳元/美元 0.7792 0.7768 +0.31 -4.60 0.8168

新西兰元/美元 0.7166 0.7176 -0.14 -8.09 0.7797

欧元/瑞郎 1.0405 1.0404 +0.01 -13.48 1.2026

欧元/英镑 0.7253 0.7264 -0.15 -6.47 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3775 9.4131 -0.38 -0.96 9.4688

美元/挪威克朗 7.8063 7.8255 -0.25 +4.47 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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