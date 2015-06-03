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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 16:16 BJT

韩国个股：三星电子称并未计划与三星SDS合并

路透首尔6月3日 - 科技业巨擘三星电子 一名高管周三表示，该公司没有与同集团企业三星SDS 合并的计画，他是对近期相关市场揣测作出回应。

三星电子投资者关系主管Robert Yi在首尔举行的一场公司活动上表示，“管理阶层要我明确表示，我们没有与SDS合并的计画。”

部分投资人与分析师先前表示，两家公司可能在近期合并，好让三星集团领导人李健熙可以稳定地转移相关公司管理控制权给子女。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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