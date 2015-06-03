韩国个股：三星电子称并未计划与三星SDS合并

路透首尔6月3日 - 科技业巨擘三星电子 一名高管周三表示，该公司没有与同集团企业三星SDS 合并的计画，他是对近期相关市场揣测作出回应。

三星电子投资者关系主管Robert Yi在首尔举行的一场公司活动上表示，“管理阶层要我明确表示，我们没有与SDS合并的计画。”