韩国个股：三星电子称并未计划与三星SDS合并

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月3日 - 科技业巨擘三星电子 一名高管周三表示，该公司没有与同集团企业三星SDS 合并的计画，他是对近期相关市场揣测作出回应。
三星电子投资者关系主管Robert Yi在首尔举行的一场公司活动上表示，“管理阶层要我明确表示，我们没有与SDS合并的计画。”
部分投资人与分析师先前表示，两家公司可能在近期合并，好让三星集团领导人李健熙可以稳定地转移相关公司管理控制权给子女。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。