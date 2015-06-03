《全球汇市》欧元急升后稍事喘息等待欧洲央行会议，市场转趋谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1146 1.1152 -0.05 -7.86 1.2097
美元/日圆 124.14 124.08 +0.05 +3.73 119.68
欧元/日圆 138.37 138.41 -0.03 -4.42 144.77
美元/瑞郎 0.9331 0.9331 +0.00 -6.14 0.9941
英镑/美元 1.5359 1.5342 +0.11 -1.37 1.5573
美元/加元 1.2409 1.2399 +0.08 +6.81 1.1618
澳元/美元 0.7790 0.7768 +0.28 -4.63 0.8168
新西兰元/美元 0.7159 0.7176 -0.24 -8.18 0.7797
欧元/瑞郎 1.0399 1.0404 -0.05 -13.53 1.2026
欧元/英镑 0.7254 0.7264 -0.14 -6.46 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3742 9.4131 -0.41 -1.00 9.4688
美元/挪威克朗 7.7951 7.8255 -0.39 +4.32 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/张明钧/徐文焰；审校 蔡美珍/杜明霞)
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