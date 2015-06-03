表格：外资在韩国股市买超1,551亿韩元，连续第五日买超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,551亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，期间累计买超7,122亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月 3日 155.1 -73.5 -89.2
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
5月28日 251.3 -202.6 -46.9
5月27日 -188.2 -202.2 421.5
5月26日 -3.8 80.2 -45.0
5月22日 296.0 45.7 -347.0
5月21日 60.6 -252.1 197.8
5月20日 136.3 -42.5 -75.5
5月19日 75.4 -168.5 88.0
5月18日 165.0 -176.7 25.1
5月15日 479.9 -65.6 236.4
5月14日 25.4 -112.3 112.7
5月13日 77.5 -2.1 -72.0
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本月以来 204.1 -375.9 182.9
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今年以来 9,776.5 -8,885.4 -1,020.3
---------------------------------------------- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。