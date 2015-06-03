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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 16:35 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,551亿韩元，连续第五日买超

路透首尔6月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,551亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，期间累计买超7,122亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月 3日 155.1 -73.5 -89.2

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

6月 1日 38.1 89.1 47.6

5月29日 256.7 -82.5 -170.2

5月28日 251.3 -202.6 -46.9

5月27日 -188.2 -202.2 421.5

5月26日 -3.8 80.2 -45.0

5月22日 296.0 45.7 -347.0

5月21日 60.6 -252.1 197.8

5月20日 136.3 -42.5 -75.5

5月19日 75.4 -168.5 88.0

5月18日 165.0 -176.7 25.1

5月15日 479.9 -65.6 236.4

5月14日 25.4 -112.3 112.7

5月13日 77.5 -2.1 -72.0

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本月以来 204.1 -375.9 182.9

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今年以来 9,776.5 -8,885.4 -1,020.3

---------------------------------------------- (完)

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