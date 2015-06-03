《路透晚报》--6月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：获利了结打压日经指数收低，利率敏感类股受挫严重

日本股市周三下跌，因为在市场创下近30年来最长连涨期后，投资者锁定获利；对利率敏感的类股卖压最为沉重，因全球公债收益率(殖利率)普遍上扬。日经指数收低0.3%至20,473.51点。截至周一，该指数连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。东证股价指数跌0.3%至1,669.99点

--中国股市：沪综指近收平，新股申购加剧短线获利回吐压力

中国股市沪综指近收平。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，部分短线获利盘回吐压力加大对股指构成拖累，一些前期涨幅较大的次新股领跌，大盘最终微幅收跌。

沪综指收报4,909.977点，跌0.544点或0.01%。上证A股今日成交10,027亿元人民币，上日为9,921亿元。沪深300指数收报5,143.59点，跌0.35%。

--香港股市：恒指收高，受能源和地产股带动

香港股市恒生指数收高0.7%，因能源和地产类股录得稳健涨幅。自4月份飙升以后，恒生指数就一直呈现盘整的态势。恒生指数收于27,657.47点，恒生国企指数跌0.6%至14,114.94点。

--汇市：欧元急升后稍事喘息等待欧洲央行会议，市场转趋谨慎

欧元稍事喘息，昨天追随德债收益率高涨，欧元创下2011年10月以来第二大单日升幅，在今日欧洲央行举行政策会议前，市场转趋谨慎。欧元下跌0.1%至1.1135美元，周二大涨约2.1%至1.1195美元，因美国与德国10年期公债利差收窄至155个基点。

--欧元债市：德国公债收益率延续涨势，受通胀数据及希腊情势发展影响

德国公债收益率走高，之前因通胀率意外上升以及希腊金援有望解冻，该收益率一度录得近三年的最大单日涨幅。德国10年期公债收益率涨2个基点至0.72%，周二一度大涨13个基点。德国公债期货跌25个跳动点至152.90。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩打压市场

原油价格下跌，因过剩的供应打压市场，而石油输出国组织(OPEC)在周五的会议上预计不会宣布减产。一名高级海湾OPEC代表周二告诉路透，该组织的核心成员国达成共识，将在本周的会议上维持集团的产量不变。0843GMT，近月布兰特原油期货较前一交易日结算价跌0.48美元，至每桶65.01美元。美国原油期货跌0.68美元，至每桶60.58美元。

--全球金市：美元走软而金价仍下跌，因黄金ETF外流

金价下跌，即便美元因市场预期希腊将达成债务协议而大幅下跌。由于黄金上市交易基金外流，投资者人气仍然偏空。0845GMT，现货金下滑至每盎司1,188美元左右，周二上涨0.4%。

--金属期市：伦铜下滑，但中国数据抑制市场下行前景

伦敦期铜下滑，今日稍晚将有期权到期，而在全球增长动能放缓的背景下，交易员押注短期市场下行。不过有迹象显示中国的宽松举措正在向实体经济传导，遏制了金属市场的下行前景。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.41%，至每吨6,015美元；上海期铜主力8月合约小跌0.2%，报每吨43,530元人民币。