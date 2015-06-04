台湾经济指标预测--6月4日至8月20日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,181.74亿美元 6/5 0830 消费者物价指 5月 -0.65%* -0.80% 数(CPI) * 6月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/8 1600 出口 5月 -8.2%* -11.7% * 6月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.75% 6/23 1600 外销订单 5月 -- -4.0% 6/24 1600 工业生产 5月 -- +1.06% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.53% 6/25 1700(估) 重贴现率 第二季 1.875% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1630 经济成长率 第一季 -- +3.37%(统计值) (统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。